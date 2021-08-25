Москва приютит афганцев

Президент Центра диаспор Афганистана в России Мохаммад Джалал заявил, что Москва примет около тысячи афганцев, желающих приехать в Россию.

Он отметил, что разрешение получили граждане с российским паспортом, студенты, которые учатся в России, но уехали в Афганистан из-за коронавируса, люди, работавшие в коммерческих структурах и имеющие разрешение на работу и соответствующую визу, а также лица, имеющие вид на жительство. Всего в списке оказалось около тысячи человек

"Теперь они стоят на очереди, при первой же технической возможности — когда будет открыт аэропорт — они прилетят в Россию", — приводит слова Джалала РИА Новости.

Он также сообщил о продолжении переговоров по некоторым категориям афганцев. По его словам, необходимо не допустить прибытие террористов под видом этих людей.

"Мы этого опасаемся тоже. Особенно после того, как США заявили, что людей вначале разместят в Средней Азии, но кто знает, кто будет среди этих беженцев, главное, чтобы среди них не оказались нежелательные лица", — подчеркнул Джалал.