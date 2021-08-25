Лечение у целителя довело до реанимации ребенка в Шымкенте

Дошкольник был госпитализирован в критическом состоянии после лечения у "народного целителя" в Шымкенте, о шокирующем случае сообщает Otyrar.kz.

Изначально шестилетний мальчик получил ожоги, но вместо врача родители обратились к знахарю и упустили время.

Как рассказала врач-комбустиолог Нурпейис Ширинбек, малыш был госпитализирован десять дней назад. "Он находился в стадии острой токсемии, важные органы едва не пострадали. Всему виной, то что родители ребенка обращались к целительнице, которая мазала ребенка непонятной мазью", - пояснила она.

Теперь медики оценивают состояние маленького пациента как стабильное, врачи осматривают его каждые 20 минут.

Вывести пострадавшего из критического состояния помог аппарат призмафлекс, очищающий кровь пациента, уточнил заведующий отделения реанимации городской клинической больницы №1 Давлат Жаббарханов.