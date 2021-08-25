Гарибашвили предсказал сложный период в Грузии в сентябре

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в ближайшие дни прививки от коронавируса COVIV-19 сделают 1 млн граждан страны.

По его словам, если нынешний уровень иммунизации сохранится, то к концу сентября будут вакцинированы 2 млн граждан.

Глава правительства предположил, что коронавирусом в Грузии уже переболели 1 млн человек. "Всего получается 3 млн наших соотечественников, из них 2 млн будут вакцинированы, 1 млн - это те, кто уже выздоровел. Это важно, поскольку наши эпидемиологи говорят о том, что сентябрь будет тяжелым периодом", - поведал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что к этому добавляется избирательная кампания. "Нам всем нужно вместе завершить сентябрь, пройти эффективную вакцинацию, безопасно провести выборы, и, согласно нашим прогнозам, октябрь будет периодом стабильности", - цитирует премьера "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 528 043 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 463 306 человек, умерли - 6949

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 213 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.