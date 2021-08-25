Меджлис Ирана одобрил новое правительство страны

Парламент Ирана выразил доверие новому правительству страны, представленному президентом Эбрахимом Раиси, сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что меджлис "вынес вотум доверия новому правительству, за исключением кандидата на пост главы министерства образования".

Напомним, что Эбрахим Раиси одержал победу на президентских выборах, прошедших 18 июля, за него проголосовали 17,9 млн человек, то есть почти 62%, при явке 48,8%.