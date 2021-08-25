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"Свадебного убийцу" разыскивают в Карачаево-Черкесии

&quot;Свадебного убийцу&quot; разыскивают в Карачаево-Черкесии

Трагедия произошла во время свадебного торжества накануне в ауле Икон-Халк Ногайского района, об этом сообщили в МВД по КЧР.

Между молодыми людьми, стремившимися потанцевать с невестой, вспыхнул конфликт. В результате один из гостей получил проникающее огнестрельное ранение и был госпитализирован, но умер в больнице, передает "Интерфакс".

По подозрению в совершении преступления объявлены в розыск двое молодых людей. Один уже задержан, второго разыскивают.

Открыто уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

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Вестник Кавказа

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