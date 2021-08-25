"Свадебного убийцу" разыскивают в Карачаево-Черкесии
Трагедия произошла во время свадебного торжества накануне в ауле Икон-Халк Ногайского района, об этом сообщили в МВД по КЧР.
Между молодыми людьми, стремившимися потанцевать с невестой, вспыхнул конфликт. В результате один из гостей получил проникающее огнестрельное ранение и был госпитализирован, но умер в больнице, передает "Интерфакс".
По подозрению в совершении преступления объявлены в розыск двое молодых людей. Один уже задержан, второго разыскивают.
Открыто уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Вестник Кавказа
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