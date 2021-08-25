Парламент Грузии соберется 7 сентября

Осенняя сессия грузинского парламента откроется 7 сентября.

Отмечается, что перед муниципальными выборами депутаты вновь уйдут на каникулы, сообщает "Спутник-Грузия".

По предварительной информации, на первых двух заседаниях, которые состоятся 7 и 8 сентября, депутаты планируют рассмотреть подготовленные поправки в конституцию.

Напомним, что 2 октября в Грузии состоятся выборы в органы местной власти. Депутаты парламента не смогут работать в период активной предвыборной кампании вплоть до объявления итогов.

