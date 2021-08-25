Главная » Новости

В Тольятти вспыхнул лесной пожар

В Тольятти вспыхнул лесной пожар

Спасатели тушат пожар на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества, соообщает пресс-служба мэрии города.

"В связи с порывистым ветром пожар быстро распространяется - по состоянию на 17:30 (16:30 по московскому времени) его площадь составила порядка 8 га", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работу оперштаба на месте координирует глава Тольятти Николай Ренц.

Стоит добавить, что к ликвидации пожара привлечены дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры. Самолет Ил-76 также приступил к тушению огня.

 

1215 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!