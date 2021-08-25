Россия передаст Казахстану еще четыре Су-30СМ

Казахстан до конца следующего года получит от России еще четыре истребителя Су-30СМ, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев на форуме "Армия-2021".

"Су-30СМ в Казахстан… У нас там 20 самолетов поставлено, продолжаем реализацию контракта на поставку до конца 2022 года партии из четырех истребителей", - цитирует его РИА Новости.

Глава ФСВТС отметил, что процесс идет в соответствии с подписанным ранее контрактом, никаких "подводных камней" пока не предполагается.