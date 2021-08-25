В США заявили о возможной атаке ИГИЛ на аэропорт Кабула

Военные США считают, что запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ ведет подготовку к терактам в аэропорту Кабула, откуда ведется эвакуация, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

"США считают, что ИГИЛ, заклятый враг "Талибана" (также запрещено в РФ), стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что группировка способна и планирует совершить серию атак", - приводит телеканал слова своего собеседника.

По информации CNN, в США обеспокоены тем, что боевики ИГИЛ могут совершить нападение в толпе людей, которые хотят покинуть Афганистан. Телеканал отмечает, что обеспокоенность усилилась после бегства из двух тюрем Кабула более 100 заключенных, лояльных к местному филиалу ИГИЛ.