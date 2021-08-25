Машина съехала в канал на Ставрополье, погибла женщина
Смертельным исходом закончилось ДТП в поселке Новоизобильный, во время которого автомобиль скатился в Правоегорлыкский канал, такое сообщение распространила прокуратура Ставропольского края.
По ее данным, трагедия произошла сегодня. С берега машина съехала в воду. Водитель сумел выбраться из тонущего авто, а пассажирка погибла.
"По данному факту прокуратурой Изобильненского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".
По результатам проверки будут приняты все требующиеся меры реагирования.
Вестник Кавказа
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