Машина съехала в канал на Ставрополье, погибла женщина

Смертельным исходом закончилось ДТП в поселке Новоизобильный, во время которого автомобиль скатился в Правоегорлыкский канал, такое сообщение распространила прокуратура Ставропольского края.

По ее данным, трагедия произошла сегодня. С берега машина съехала в воду. Водитель сумел выбраться из тонущего авто, а пассажирка погибла.

"По данному факту прокуратурой Изобильненского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

По результатам проверки будут приняты все требующиеся меры реагирования.