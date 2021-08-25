Гарибашвили: оппозиция понимает, что терпит жесткое поражение

Грузинская оппозиция знает, что терпит жесткое поражение в муниципалитетах и городах. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя кандидата в мэры Местии Капитона Жоржолиани.

"Вчера в оппозиции начали ажиотаж. Они знают, что во всех муниципалитетах и городах терпят жесткое поражение. Они начали говорить, не перенести ли выборы", - цитирует главу правительства "Грузия Online".

По его словам, для этого оппозиционеры использовали институт Народного защитника, а Нино Ломджария выступила с инициативой ввести чрезвычайное положение, чтобы отложить выборы.

Гарибашвили подчеркнул, что план по переносу выборов был разработан "Единым национальным движением". "Выборы состоятся, и "Грузинская мечта" победит. Мы видели опыт всех стран. Во время пандемии, даже когда вакцина еще не поступила, никому даже в голову не приходило отложить выборы. Единственный диктатор, имя которого я не назову, просто отменил выборы. Если "Национальное движение" и Саакашвили нам это предлагают, мы не удивимся, потому что знаем, это их почерк", - сказал премьер.