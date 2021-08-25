В России займутся развитием "школ полного дня"

Президент России Владимир Путин уверен, что "школы полного дня" крайне востребованы в стране и призвал развивать такой формат учебных заведений.

"Дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка», - отметил президент.

Путин добавил, что психологии и социологи сообщают, что чаще всего конфликты между детьми и родителями происходят в связи с выполнением домашних заданий. «Их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, и заодно кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться - так называемые "школы полного дня" очень востребованы сегодня. Я хотел бы услышать, как идет их развитие", - сказал он на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.

Также российский лидер заинтересовался опытом организации образовательных центров для сельской местности и малых городов в регионах.