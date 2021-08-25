Сопротивление в Афганистане ждет, что Россия поможет с переговорами с талибами

Лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд предположил, что Россия поможет провести переговоры с талибами ("Талибан", запрещено в РФ) и урегулировать ситуацию в стране, пишет РБК.

По мнению Масуда, Кремль заинтересован в урегулировании ситуации в Афганистане. "Если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме", - пояснил он.

Также лидер сопротивления не исключил, что Россия может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства в Афганистане.

"Я думаю, что Москва может помочь провести что-то вроде экстренных мирных переговоров между нами и "Талибаном" и убедить их прийти на них. Это то, что возможно, и то, что поможет нам", - рассказал Масуд.

При этом, у афганского сопротивления до сих пор не было контактов с Москвой. "Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией. Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия", - добавил он.