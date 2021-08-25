Путин: систему образования в России нужно модернизировать

Президент России Владимир Путин призвал модернизировать российскую систему образования.

"Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать", - сказал глава государства на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

Он подчеркнул, что нужно учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе, передает РИА Новости.