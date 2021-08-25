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Грузия получит еще два миллиона доз вакцины Pfizer

Грузия получит еще два миллиона доз вакцины Pfizer

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что власти страны работают над тем, чтобы ввезти в страну еще два миллиона доз вакцины Pfizer.

По его словам, также есть возможность ввезти препараты из Китая. Гарибашвили акцентировал внимание на том, что в течение ближайших дней будут вакцинированы около миллиона человек.

"В целом, выходит три миллиона наших сограждан, откуда два миллиона будут вакцинированы, у миллиона будет перенесена болезнь", - приводит слова премьера Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что в Грузии в ближайшее время начнется вакцинация детей с 12 лет.

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Вестник Кавказа

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