На Ставрополье представили учебник по региональной истории

В Ставрополе был представлен учебно-методический комплекс "История Ставропольского края".

Учебник стал результатом пятилетней работы коллектива из 27 авторов – преподавателей вузов, учителей истории, а также музейных работников, архивистов края.

Занятия по новому учебно-методическому комплексу начнутся в новом ученом году. Он рассчитан на учащихся 5-10 классов и включает информацию об истории Ставрополья с древнейших времен до XXI века.

Этот комплекс стал первым в стране учебником по регионоведению, который был включен в федеральный перечень.