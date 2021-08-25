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На Ставрополье представили учебник по региональной истории

На Ставрополье представили учебник по региональной истории

В Ставрополе был представлен учебно-методический комплекс "История Ставропольского края".

Учебник стал результатом пятилетней работы коллектива из 27 авторов – преподавателей вузов, учителей истории, а также музейных работников, архивистов края.

Занятия по новому  учебно-методическому комплексу начнутся в новом ученом году. Он рассчитан на учащихся 5-10 классов и включает информацию об истории Ставрополья с древнейших времен до XXI века.

Этот комплекс стал первым в стране учебником по регионоведению, который был включен в федеральный перечень.

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Вестник Кавказа

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