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Сильная жара вернется на Кубань к концу недели

Сильная жара вернется на Кубань к концу недели

На этой неделе в Краснодарском крае будет становиться теплее с каждым днем, к выходным на Кубани ожидается плюс 35.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, в четверг в регионе могут пройти кратковременные дожди, ветер в порывах будет достигать 14 м/с, температура воздуха составит 27-32 градусов.

С пятницы на Кубани прекратятся дожди, 27 августа воздух прогреется до 28-33 градусов, 28 августа жителей и гостей региона ждет сильная жара, воздух раскалится до 35 градусов.

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Вестник Кавказа

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