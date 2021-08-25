Дагестанские власти оценили ущерб от ливней

Власти Левашинского района Дагестана оценили предварительный ущерб, который был нанесен муниципалитету в результате ливней, в более чем 50 млн рублей, информирует пресс-служба районной администрации.

Уточняется, что от разгула стихии наиболее пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа.

"Мы уже направили письмо в правительство республики, что предварительный ущерб в результате ливней составляет более 50 млн рублей", - приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что ливни и селевые потоки повредили несколько домов, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского района.