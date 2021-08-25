НАТО может красиво уйти из Афганистана и просит помощи у России

После захвата власти талибами в Афганистане перед международным сообществом стоят два серьезных вопроса. Первое – это не/признание нового режима в Кабуле. Второе – проблема миграции. Учитывая, что пограничные страны не спешат принимать беженцев, основное бремя ложится на страны Запада, уже заявившие о необходимости вывезти всех желающих.

Саммит G7 и ситуация на земле

Накануне, 24 августа, в режиме онлайн состоялось экстренное заседание "Большой семерки" с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании. В нем приняли участие также генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек ООН Антониу Гутерриш. Страны G7 согласовали единый подход к "Талибану" (запрещенное в РФ движение) – непризнание. Что касается афганских беженцев, то ЕС и США хотят принять у себя всех желающих покинуть Афганистан.

Единственное, в чем нет пока солидарности – это сроки вывода войск. Президент США Джозеф Байден объявил, что до 31 августа все иностранные войска должны покинуть Афганистан. Франция, Великобритания и Германия, понимающие, что к тому времени вывезти всех беженцев не удастся, просят продлить "дедлайн".

Ситуация на земле с каждым днем становится критичнее. За 10 дней до саммита из Афганистана вывезены около 60 тыс человек – это и иностранцы, и афганцы, работавшие на ВС стран американской коалиции на протяжении 20 лет. К утру 24 августа из Кабула вылетели 37 военных транспортников США и 57 самолетов союзных стран с более чем 20 тыс человек на борту. Соединенные Штаты уже приняли 70 тыс афганцев, ФРГ – свыше 4 тыс. Великобритания обещает принять 20 тыс, но не всех в этом году. Вывозимые в направлении США афганцы размещаются на военных базах в Германии, а оттуда переправляются в Америку.

Почему афганцы покидают родину?

На то есть три основные причины. Во-первых, сотрудничавшие с проамериканской администрацией граждане и чиновники опасаются мести талибов. Во-вторых, часть граждан не видит своего будущего при жестком шариатском режиме, который может ограничивать права женщин и учащихся. В-третьих, экономическая ситуация в Афганистане может стать еще хуже. Страна и так занимает последние места по рейтингу ВВП на душу населения, а при международной изоляции (в случае непризнания "Талибана") станет еще хуже.

Экономическая стабильность уже подорвана. В этом году на страну обрушилась очередная засуха, уничтожившая 40% посевов. По оценкам ООН, 20 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи. Текущие запасы еды исчерпаются к сентябрю. Если Запад уйдет и не поставит талибам гумпомощь, то в стране наступит гуманитарная катастрофа. Германия уже обещала предоставить 600 млн евро. Однако отсутствие коммерческих рейсов мешает отправке еды и медикаментов. Банковская система сейчас заблокирована. Иностранные банки прекратили свое сотрудничество с местными контрагентами. МВФ заморозил транш в размере $370 млн по причине непризнания власти талибов. В таких условиях число желающих найти в Германии и Австрии сытую жизнь растет с каждым днем.

Талибам не нравится, что Запад вывозит граждан Афганистана. "Талибан" пригрозил "последствиями" и "реакцией", если США и их союзники не уберутся из страны до 31 августа. Движение запретило афганцам приезжать в аэропорт имени Хамида Карзая. На это премьер-министр Британии Борис Джонсон ответил требованием от талибов "гарантировать безопасный проход до 31 августа и далее... для тех, кто хочет выйти". Если новые властители Афганистана не согласятся на это, то, по словам Джонсона, у G7 есть "очень значительные рычаги влияния — экономические, дипломатические и политические".

Европа надеется на поддержку России

Тем временем талибы продолжают раздавать комплименты Турции, КНР и России. После объявления Анкары "главным партнером" представитель политического офиса организации в Катаре Мохаммад Наим сообщил о хороших отношениях с Москвой и Пекином. "Китай — соседняя для нас страна, и у нас с ней хорошие отношения. То же самое касается и России". Эти реверансы вызывают тихую зависть у лидеров стран НАТО. Джонсон на виртуальном саммите G7 предупредил, что ключевыми действующими лицами в Афганистане после ухода США станут Россия и КНР.

В то же время европейцы вынуждены признать, что без поддержки России завершить безопасную эвакуацию беженцев им будет сложно. Глава британского МИД Доминик Рааб как-то сказал на днях, что его стране "придется привлечь страны с потенциально сдерживающим влиянием, такие как Россия и Китай, как бы это ни было неудобно". На последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила его через переговоры с талибами содействовать в вопросах гуманитарной помощи и вывозе бундесвера. Премьер Италии Марио Драги попросил сдвинуть на более ранний срок запланированный на октябрь саммит G20 для обсуждения Афганистана – видимо, ЕС нуждается в поддержке КНР, России и Турции.

В сухом остатке ЕС и США уносят ноги из Афганистана и надеются, что Россия и Китай помогут им в этом деле. Что ответят на просьбу НАТО Путин и его китайский партнер Си Цзиньпин, узнаем уже скоро.