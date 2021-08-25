Трагическое ДТП произошло в Алматинской области

В Алматинской области столкнулись автомобили Toyota Carina и "Лада 2107", в результате скончались четыре человека.

Смертельное ДТП произошло в селе Райымбек минувшим утром, иномарка выехала на встречную полосу, где и случилось столкновение.

"На месте происшествия погиб 21-летний пассажир "Лада 2107". Еще трое человек - 61-летний водитель "Лада 2107" и два пассажира Toyota Carina скончались при доставлении в больницу Каскелена. Также различные травмы получили еще четверо участников ДТП", - сообщили в пресс-службе Алматинской областной полиции.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Toyota Carina.