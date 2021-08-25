Лидер сопротивления в Афганистане заявил, что бой только начинается

В Панджшере не планируют прекращать сопротивление талибам ("Талибан", запрещено в РФ), об этом заявил лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд.

"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сообщил Масуд в интервью изданию Paris Match.

Лидер сопротивление подчеркнул, что "не может быть и речи о том, чтобы сдаться", а сообщения о том, что талибы окружили противников в Панджшерском ущелье, являются дезинформацией.

Масуд отметил, что переговоры с талибами не означают капитуляции. "Переговоры - это можно. Во время всех войн ведутся переговоры. Однако сдаться - это совершенно другое. И я повторяю: ни я, ни подчиняющиеся мне командиры не собираемся сдаваться", - сказал он.