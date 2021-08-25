Главная » Новости

Саблистка Нино Тибилашвили принесла Грузии серебро Параолимпийских игр-2020

Саблистка Нино Тибилашвили принесла Грузии серебро Параолимпийских игр-2020

Грузинская парафехтовальщица Нино Тибилашвили завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио, сразившись с бронзовым призером Параолимпийских игр в Рио, девятикратным призером чемпионатов мира Евгенией Бреус из Украины.

Тибилашвили победила соперницу со счетом 15:12. Золото игра досталось представительнице Китая.

Грузию на Параолимпийских играх представляют 14 спортсменов, которые выступают в шести видах спорта.

1540 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!