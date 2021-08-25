Саблистка Нино Тибилашвили принесла Грузии серебро Параолимпийских игр-2020
Грузинская парафехтовальщица Нино Тибилашвили завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио, сразившись с бронзовым призером Параолимпийских игр в Рио, девятикратным призером чемпионатов мира Евгенией Бреус из Украины.
Тибилашвили победила соперницу со счетом 15:12. Золото игра досталось представительнице Китая.
Грузию на Параолимпийских играх представляют 14 спортсменов, которые выступают в шести видах спорта.
Вестник Кавказа
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