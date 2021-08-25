Лавров высказался о признании российских вакцин в Евросоюзе

Глава МИД России заявил о том, что признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно. По словам министра иностранных дел, это может сделать любая страна ЕС, как уже сделала Венгрия.

Так, Лавров отметила на вопрос о том, возможно ли взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией.

Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) свидетельствуют о том, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против новой коронавирусной инфекции.