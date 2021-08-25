Синоптики предупредили о ночной грозе в Москве

Гидрометцентр России объявил в Москве "желтый" уровень на предстоящую ночь.

"Гроза. Период предупреждения - с 1:00 26 августа до 4:00 26 августа", - сообщают синоптики.

Ночная гроза ожидается и в Московской области, где также объявлен "желтый" уровень погодной опасности, предупреждение действует с 23:00 25 августа до 5:00 26 августа.

Ранее сообщалось, что погода в столичном регионе наладится в пятницу, в выходные воздух может прогреться до плюс 27.