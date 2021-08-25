Синоптики предупредили о ночной грозе в Москве
Гидрометцентр России объявил в Москве "желтый" уровень на предстоящую ночь.
"Гроза. Период предупреждения - с 1:00 26 августа до 4:00 26 августа", - сообщают синоптики.
Ночная гроза ожидается и в Московской области, где также объявлен "желтый" уровень погодной опасности, предупреждение действует с 23:00 25 августа до 5:00 26 августа.
Ранее сообщалось, что погода в столичном регионе наладится в пятницу, в выходные воздух может прогреться до плюс 27.
Вестник Кавказа
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