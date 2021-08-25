Лавров заявил о плачевном состоянии отношений России и Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, что отношения России и Евросоюза находятся в плачевном состоянии.

"Особое внимание уделили обстановке на Европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом", - цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, контакты с Евросоюзом сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что РФ выразила готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам.