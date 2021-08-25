Российские семьи с детьми получат базовый доход?

В правительство РФ поступил пакет законопроектов о базовом доходе семей с детьми, инициатива закрепить за семьями базовый доход принадлежит лидеру фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову.

Основной законопроекта является документ, предполагающий введение ежемесячных выплат семьям с несовершеннолетними детьми, на одного члена семьи полагается выплата в 10 тыс рублей каждый месяц.

Согласно предложению Миронова, выплаты могут начаться с 1 января 2022 года.

"Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тысяч рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей - пока младшему из детей не исполнится 18 лет", - пояснил депутат, пишет РИА Новости.

Выплаты предполагается индексировать раз в год по размеру инфляции.

Если законопроект будет одобрен, получателями базового дохода могут стать до 60 млн россиян, на выплаты потребуется около 7,2 трлн рублей из федерального бюджета.

По мнению Миронова, источниками финансирования выплат может стать Фонд национального сбережения, который появится после реформирования Фонда национального благосостояния - в него должны будут направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов. Вторым источником средств станет отказ России от возмещения НДС экспортерам сырья.