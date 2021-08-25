В Алматы иммунитет к коронавирусу есть более чем у 40% населения

После полного курса вакцинации иммунная прослойка населения Алматы

составила 41%, сообщил в среду глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

"Иммунная прослойка населения Алматы на 25 августа после полного курса вакцинации составила 41% от официальной численности населения", - заявил он в ходе брифинга.

Бекшин добавил, что наибольшая заболеваемость коронавирусом фиксируется среди граждан 20-39 лет (33,5%), 40-59 лет (25,2%) и старше 60 лет (23,1%). На подростков и детей приходится 18% случаев инфицирования.

Медик констатировал, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной.