В Грузии начнут прививать детей от коронавируса с 12 лет

Заместитель главы Минздрава Грузии Тамар Габуния сообщила о том, что в стране в ближайшее время начнется вакцинация детей с 12 лет против коронавируса.

"Вакцинация детей старше 12 лет является одним из важнейших моментов, что приблизит нас к завершению пандемии", - сказала она, отметив, что окончательное решение будет принято Комитетом по вакцинации через 2-3 недели. "Целый ряд стран Европы делает это, и мы учтем их опыт", - отметила она, передает Sputnik Грузия.

В настоящее время сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет.