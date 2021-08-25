Прогноз Минздрава по ситуации с коронавирусом в России зависит от темпов вакцинации

Минздрав может улучшить прогноз по эпидемиологической ситуации в России, если вакцинация от коронавируса ускорится.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства. Ранее Счетная палата РФ опубликовала расчеты Фонда ОМС, на финансирование медпомощи пациентам с коронавирусом во втором полугодии 2021 года выделено 111,4 млрд рублей, почти вдвое меньше, чем было потрачено за первые шесть месяцев года. Расчеты основаны на прогнозе Минздрава, согласно которым за полгода число активных случаев заражения может составить более 3,9 млн, а госпитализирован будет каждый пятый заболевший.

"Прогноз заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца 2021 года в целях планирования финансового обеспечения произведен Минздравом России с учетом тенденций развития санитарно-эпидемиологической обстановки в России и других странах в 2020 году и первой половине 2021 года, а также с учетом количества переболевших и вакцинированных. Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса", - пояснили в Минздраве.

Также в ведомстве подчеркнули, что вакцинация снижает риск заболевания и тяжесть болезни. Основные расходы на лечение россиян с коронавирусом связаны со случаями госпитализации пациентов.