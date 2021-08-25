Кремль прокомментировал ситуацию в Афганистане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации в Афганистане, оценил ее как крайне напряженную.

Далее он отметил, что Кремль внимательно наблюдает за происходящим. "Вы знаете, что у нас есть определенные свои процессы на сей счет, вы наверное видели сообщения министерства обороны. Мы видели информацию о том, что сами талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) в качестве крайнего срока для вывоза установили якобы 31 августа. Знаем, что эта тема обсуждалась на внеочередном экстренном саммите "семёрки"", - сказал представитель официальной Москвы, отвечая на вопросы журналистов.

Пексков также напомнил, что на территории Афганистана помимо талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), находятся еще и игиловцы (ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России). "Они не являются коренным жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма и весьма высока", - цитирует Пескова ТАСС.