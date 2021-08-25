Автомобиль с иностранцами сорвался в овраг в Грузии, один человек погиб

Один человек погиб в результате аварии в грузинской Аджарии. По данным местных СМИ на момент ДТП в салоне авто находились три человека.

"ДТП произошло на перевале Годердзи. Начато расследование по 276 статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб)", - говорится в сообщении МВД Грузии.

В ведомстве не уточнили, гражданами какой страны являются участники происшествия, передает РИА Новости.