Песков: правительство и Центробанк обеспечили экономическую стабильность России

Кабмин и ЦБ России делают достаточно, чтобы обеспечить финансовую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - уверен он.

Эти меры, по мнению Пескова, не дадут случиться росту инфляции из-за дополнительных выплат гражданам страны. При этом он отметил, что мнения аналитиков на счет возможного роста инфляции разделились.