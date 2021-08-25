Талибы ждут скорого мирного соглашения с сопротивлением в Панджшере

По словам представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида, в ближайшее время будет заключено мирное соглашение с провинцией Панджшер - единственным регионом, который продолжает противостоять талибам.

Муджахид в интервью телеканалу Shamshad News сообщил, что талибы находятся в контакте с людьми в Панджшере, ведут переговоры со старейшинами и влиятельными лицами. "Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время", - заявил он.

Накануне сообщалось, что сопротивление в Панджшере может вскоре капитулировать, об этом рассказал изданию The Telegraph советник лидера сопротивления Ахмада Масуда. У ополченцев нет ни сил, ни ресурсов, ни международной поддержки для борьбы.