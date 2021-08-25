В Пятигорске стартовали съемки нового сезона сериала "Шифр"

В центральном парке Пятигорска – "Цветник" - сегодня начались съемки третьего сезона телесериала "Шифр".

Старинное здание Пушкинских ванн декораторы превратили в кинотеатр "Пионер", повесили афиши новинок кинопроката и советские агитки, - действие фильма разворачивается в далеком 1958 году. В парке установили старинные телефонные будки, а также выстроили декорации ресторана и комендатуры, - передает "АиФ-Ставрополье".

В массовых сценах по традиции будут сниматься местные жители – таковых немало с учетом того, что второй сезон "Шифра" бьет все рейтинги по просмотрам.

По сюжету картины ее главные героини - четыре подруги - расследуют запутанные преступления, и на отдыхе в Пятигорске они столкнутся со сложным делом, оказав серьезную помощь местным полицейским в его раскрытии.

Фильм в городах КМВ будут снимать до поздней осени, а пока гости курорта с удовольствием фотографируются на фоне декораций из прошлого.