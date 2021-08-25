Ростовская больница снова превратилась в ковидный госпиталь

Городская больница №4 в центре Ростова-на-Дону снова стала работать как ковидный госпиталь, сообщил в среду глава администрации города Алексей Логвиненко.

"В связи с увеличением числа больных, нуждающихся в стационарном лечении, на базе МБУЗ "Городская больница №4 города Ростова-на-Дону" развернут ковидный госпиталь. В настоящее время в госпитале функционирует 200 провизорных коек, дополнительно планируем развернуть еще 100 для пациентов с COVID-19 с использованием помещений поликлиники", - разъяснил Логвиненков в Instagram.

Поликлиника больницы продолжит принимать пациентов в штатном режиме на базе поликлиники №10 по улице Чехова, консультации специалистов будут проводиться на базе КДЦ "Здоровье".

В Ростовской области на 25 августа занято 95,5% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом.