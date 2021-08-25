Турция может заключить новый контракт на поставки С-400 уже в этом году
Власти Турции могут заключить контракт на поставку дополнительной партии зенитно-ракетных систем (ЗРС) ПВО С-400 уже в этом году, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Ожидается, что в этом году. Ведется реальная работа", - заявил он, передает "Интерфакс".
Ранее Михеев рассказал, что консультации по вопросу закупки Турцией дополнительной партии ЗРС продолжаются и уже находятся на завершающем этапе.
Делегация "Рособоронэкспорта" побывала на недавней оборонной выставке в Турции. "Наша делегация поработала, привезла неплохую запросную программу", - сообщил Михеев.
Напомним, ранее Турция купила у России четыре дивизиона ЗРС ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы, и Турция полностью расплатилась за них.
Вестник Кавказа
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