Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

В среду, 25 августа, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"25 августа состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным", - сказано в заявлении.

Прочие подробности разговора глав государств не приводятся.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ и КНР вывели отношения на беспрецедентную высоту, сделали их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.