Россия завоевала первое золото Паралимпиады в Токио

Россиянка Вероника Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем, преодолев дистанцию за 1 минуту 3,59 секунды.

Спортсменка обновила собственный мировой рекорд (1.03,68), установленный в 2019 году.

Это золото стало первым в копилке российской сборной на Паралимпиаде в Токио. Ранее в среду Владимир Даниленко завоевал бронзу в плавании на дистанции 100 м на спине.