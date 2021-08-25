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Россия завоевала первое золото Паралимпиады в Токио

Россия завоевала первое золото Паралимпиады в Токио

Россиянка Вероника Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем, преодолев дистанцию за 1 минуту 3,59 секунды.

Спортсменка обновила собственный мировой рекорд (1.03,68), установленный в 2019 году.

Это золото стало первым в копилке российской сборной на Паралимпиаде в Токио. Ранее в среду Владимир Даниленко завоевал бронзу в плавании на дистанции 100 м на спине.

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Вестник Кавказа

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