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В Грузии пешеход погиб под колесами автомобиля

В Грузии пешеход погиб под колесами автомобиля

МВД Грузии расследует смертельное ДТП - автомобиль насмерть сбил мужчину на дороге Кварели-Шилда (регион Кахети).

Правоохранители уточнили, что детали происшествия выясняются. Известно, что автомобиль ехал на высокой скорости, когда сбил человека. Пешеход скончался на месте от полученных травм, водитель скрылся с места аварии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", водителю грозит до семи лет лишения свободы.

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