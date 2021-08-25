В Грузии пешеход погиб под колесами автомобиля

МВД Грузии расследует смертельное ДТП - автомобиль насмерть сбил мужчину на дороге Кварели-Шилда (регион Кахети).

Правоохранители уточнили, что детали происшествия выясняются. Известно, что автомобиль ехал на высокой скорости, когда сбил человека. Пешеход скончался на месте от полученных травм, водитель скрылся с места аварии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", водителю грозит до семи лет лишения свободы.