Армянские парламентарии все же сошлись в рукопашной

Потасовка, уже второй раз за сегодня вспыхнувшая в парламенте Армении, перешла в драку, в ход пошли и пинки ногами.

На этот раз обстановка накалилась во время выступления главы комиссии по экономическим вопросам, депутата блока "Айастан" Ваге Акопяна.

В ходе его выступления кто-то из правящей партии бросил реплику в его адрес, на что депутат ответил и покинул трибуну, направляясь в сторону провластной фракции "Гражданский договор". Сначала вспыхнула словесная перепалка, потом в ход пошли кулаки, а один из провластных депутатов, Ваагн Алексанян, нанес Ваге Акопяну удар ногой, - передает Sputnik Армения.

Спикер парламента Ален Симонян тут же прервал заседание и поручил отключить трансляцию, прервав заседание.

После этого перепалка продолжилась, служба охраны попыталась создать цепь между депутатами от оппозиции и власти, чтобы остановить драку, а журналистам в очередной раз попытались помешать снять происходящее.

Ранее потасовка между оппозиционными и провластными парламентариями вспыхнула во время выступления депутата от "Гражданского договора" Айка Саркисяна, когда бывший министр обороны Сейран Оганян бросил бутылку в него в ответ на обвинения в предательстве родины.