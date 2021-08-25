Выходные в Москве будут жаркими

В Москве и Подмосковье в предстоящие выходные воздух может прогреться до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Четверг станет самым холодным днем на этой неделе, в пятницу погода улучшится, днем будет сухо, плюс 24-26 градусов.

"В субботу и воскресенье будет великолепная погода, настоящая летняя. На фоне повышенного атмосферного давления и ночью, и днем осадков не ожидается. Минимальная температура в субботу в Москве – плюс 13-15, дневная – плюс 22-24. В воскресенье по столичному региону минимальная – плюс 10-15, максимальная – плюс 22-27. И в субботу, и в воскресенье сохранится свежий восточный ветер, 5-10 м/с", - поделилась синоптик.

Следующая неделя также начнется теплой и сухой погодой, температура будет выше климатической нормы на 4 градуса.