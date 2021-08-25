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В Грузии привили от коронавируса всех игроков Национальной футбольной лиги

В Грузии привили от коронавируса всех игроков Национальной футбольной лиги

В Грузии все игроки команд-участниц Национальной футбольной лиги прошли вакцинацию от коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Лиги.

Ранее Федерация футбола Грузии внесла изменения в регламент Национального чемпионата Грузии, согласно которым с 4 сентября 2021 года игроки и официальные лица во всех лигах, спонсируемых GFF (кроме возрастных лиг), смогут участвовать в соревнованиях только в случае прохождения вакцинации хотя бы одной дозой препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 528 043 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 463 306 человек, умерли – 6949

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 213 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.

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Вестник Кавказа

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