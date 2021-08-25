Россия, Китай и Иран проведут маневры в Персидском заливе

В конце 2021 - начале 2022 года Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Персидском заливе, призванные обеспечить безопасность международного судоходства и борьбу с морскими пиратами. Об этом заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян.

Как пишет Global Times, для Китая, России и Ирана жизненно важно обеспечить безопасность международных перевозок. Большая часть международной торговли России осуществляется грузовыми судами. Иран полагается на морские перевозки для экспорта нефти. Китайский импорт нефти и газа, а также другие виды внешней торговли тоже зависят от судоходства. Обеспечение безопасности судоходства - гарантия экономической безопасности трех стран. Поэтому военно-морские флоты Китая, России и Ирана сотрудничают, а страны прилагают совместные усилия для борьбы с региональной гегемонией и морскими пиратами.

Сообщая о предстоящих маневрах, издание New York Post упомянуло, что ”события разворачиваются на фоне выхода США из Афганистана”. Китай, Россия и Иран сотрудничают в различных областях и внимательно следят за постоянно меняющейся ситуацией в Афганистане. Поспешный выход США неизбежно приведет к кризису и неопределенности в Афганистане. Сотрудничество трех стран в этом отношении поможет сохранить мир внутри страны и предотвратить распространение террористических сил. Но главная цель совместных военных учений - обеспечить безопасность международного судоходства в Персидском заливе, и она не имеет ничего общего с ситуацией в Афганистане.

Совместные маневры важны и с политической точки зрения. Китай и Россия поддерживают Иран в его стремлении вести законную внешнюю торговлю, в частности посредством морских перевозок. Пекин и Москва поддерживают требование Тегерана относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме и призывают Иран укрепить свои возможности для обеспечения региональной безопасности. Таким образом они могут помешать западным силам вмешиваться в региональные дела Персидского залива и во внутренние дела Ирана. Китай и Россия надеются усилить военный потенциал Ирана с помощью военных маневров, чтобы страна могла эффективно противостоять угрозе со стороны западных стран. Если рассматривать Китай и Иран, то Тегеран может обеспечить Пекин столь необходимой нефтью, увеличив свою экономическую мощь за счет расширения экспорта энергоносителей.

New York Post обращает внимание на то, что учения будут проводиться ”тремя крупнейшими противниками Америки”. Но сотрудничество между Китаем, Россией и Ираном сосредоточено на взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а не на формировании союза и конфронтации.