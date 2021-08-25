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Ставрополье готовится к прививочной кампании против гриппа

Ставрополье готовится к прививочной кампании против гриппа

Ставрополье ожидает первых поставок антигрипозной вакцины, сообщает пресс-служба краевого министерства Ставрополья. Планируется привить не менее 60% населения.

В ведомстве уточнили, что для людей, входящих в группы риска (беременные, дети, учителя, медработники, работники транспорта и сферы услуг) эта планка будет еще выше и составит 75%. О

По словам замминистра  здравоохранения Ставропольского края Наталии Звягинцевой, в прошлом году при подготовке к сезону гриппа в крае было привито почти 1,5 млн человек.  

Она подчеркнула, что для формирования коллективного иммунитета важно получить вакцину до начала сезона эпидемии.

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Вестник Кавказа

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