Пляжи Анапы из-за воды закрыли для купания

Показатели воды в Черном море в районе Анапы не соответствуют нормам, - показала проведенная накануне проверка Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор взял пробы морской воды в зонах купания для анализа, их результаты показали, что микробиологические показатели в образцах не соответствуют нормам, и причина этого – сброс стоковых вод в реки Сукко и Анапка, - передает портал Юга.ру. Купание теперь до нрмализации ситуации запрещено на пляжах "Центральный", "Отдых и лечение", рядом с детским оздоровительным лагерем "ОКА", а также на территориях, где эти реки впадают в море.

Напомним, 17 августа жители Анапы обратили внимание на загрязнение речки Анапка, впадающей в Черное море, однако власти заявили, что река помутнела из-за взвеси черного ила.