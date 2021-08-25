В России снова растет смертность от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 19,5 тыс новых случаев заболевания. Умерли за сутки более 800 пациентов - впервые с 18 августа.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 536 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 416 (7,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 402, в Петербурге - 1 385, в Московской области - 776. В Ставропольском крае - 354 новых случаев, в Крыму - 345, в Краснодарском крае - 251, в Дагестане - 187, в Чечне - 153, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 72, в Ингушетии - 72, в Адыгее - 55, в Карачаево-Черкесии - 49.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 6 804 910 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 19 654 человек, за весь период - 6 073 157 человек.

Умерли за сутки 809 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 178 423 человека.