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Из Волгоградской области сегодня отправится вывозной поезд в Узбекистан

Из Волгоградской области сегодня отправится вывозной поезд в Узбекистан

Власти Узбекистана организуют поезда для вывоза своих граждан из России, оставшихся в стране из-за ограничений на транспорте, вызванных пандемией коронавируса - один из них сегодня отправится в Ташкент со станции Волжский в Волгоградской области, - сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").

"Для вывоза узбекистанцев из России будет организовано еще два поезда, один из них 25 августа отправится в Ташкент со станции Волжский в Волгоградской области, а второй 28 августа с Казанского вокзала в Москве", - сообщили в компании, передает ТАСС. Для удобства пассажиров на эти поезда организована электронная продажа билетов, а сами поезда проследуют через территорию России без остановок. Также этими поездами отправят на родину около 300 граждан республики, в отношении которых принято решение о депортации из России.

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Вестник Кавказа

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