Стали известны регионы с наибольшим оттоком россиян

В прошлом году в России на максимально низком за девять лет уровне оказалась внутренняя миграция, свидетельствуют данные Росстата.

Среди регионов-лидеров по оттоку населения первое место занимает Чукотка, затем – Коми, на третьем и четвертом местах – Магаданская и Мурманская области.

Также в исследовании говорится о том, что в минувшем году 3,52 млн россиян сменили регионы проживания. В 2019 году аналогичный показатель составил 4,04 млн.