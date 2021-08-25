Рогозин о встрече с главой NASA: есть вопросы, которые нужно обсудить лично

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин c нетерпением ждет встречи с главой NASA Биллом Нельсоном. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Мы с нетерпением ждем приезда главы НАСА сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично", - отметил Рогозин.

Он также выразил надежду на то, что Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года. "Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит", - сказал глава "Роскосмоса".