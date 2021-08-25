Пропавших в Дагестане начали искать с вертолета

В поисках пятерых человек, унесенных селевыми потоками в горах Дагестана, задействовали вертолет МЧС и беспилотники, информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"С 07:00 общая группировка в составе спасателей Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, в том числе кинологического расчета и с применением беспилотных воздушных средств, а также с участием сотрудников полиции и местного населения приступили к поискам", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в 08:00 с аэропорта Махачкалы вылетел борт Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что в поисках пропавших участвуют более тысячи человек – спасатели, сотрудники полиции и местные жители.